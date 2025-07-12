В Испании вступили в силу новые правила для российских туристов

Сегодня в Испании вступили в действие новые правила для туристов из России, использующих аэропорты страны для пересадок, – обязательное наличие транзитной визы. Нововведение касается обладателей общегражданских российских паспортов.

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Испания как участник Шенгенского соглашения до последнего времени разрешала перелеты через свои авиахабы без оформления виз. Обязательным условием было не покидать международную «чистую» зону. Как разъяснил МИД Испании, на основании «п. 2 ст. 3 Визового кодекса» отныне россияне должны заблаговременно получать аэропортовую визу с кодом TAP. При этом она не позволяет выйти в город.

Испанские аэропорты являлись для российских туристов удобными «безвизовыми» пересадочными пунктами при поездках в Латинскую Америку – Бразилию, Аргентину, Доминикану и другие страны. Теперь же для оформления транзитной визы необходимо пройти процедуру, как и для обычного шенгена.

Ранее TourDom.ru писал, что у некоторых туристов возникали проблемы при попытке попасть в визовый центр Испании в Москве – из-за несоответствия фотографий. По новым правилам во время онлайн-сессии на подачу документов необходимо загружать актуальное фото.