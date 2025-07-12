Лавров оценил новый курорт КНДР Вонсан

Новый современный курорт Вонсан, недавно построенный и оборудованный в Корейской Народно-Демократической Республике, может вскоре обрести популярность у российских туристов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

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«Вонсан - новый курорт, который был построен очень быстро силами наших корейских друзей и представляет собой очень хороший туристический объект, — отметил он. — Надеюсь, он будет радовать не только местных граждан, но и россиян».

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что сохраняются определенные "ограничения в силу последствий коронавируса". Вместе с тем он выразил убеждение, что "эти ограничения будут сниматься и туризм обязательно будет развиваться".