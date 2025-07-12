Россия будет способствовать увеличению турпотоков на курорт Вонсан

Российские власти будут способствовать увеличению туристических потоков из России на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.

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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из КНДР Цой Сон Хи.

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда всё больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут отправиться на новый пляжный курорт в КНДР через Приморье.

Лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмаском полуострове в городе Вонсан в конце июня.