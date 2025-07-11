Туризм в Юго-Восточной Финляндии обвалился из-за падения российского турпотока

По данным Yle, туристическая индустрия в юго-восточной Финляндии переживает резкий спад, вызванный уменьшением числа российских туристов и прекращением выполнения чартерных авиарейсов из европейских стран.

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В Южной Карелии наблюдается обвальное падение турпотока: количество ночевок сократилось почти в восемь раз, с 235,5 тысяч в 2019 году до немногим более 30 тысяч в 2024 году.

Особенно сложное положение сложилось для туристического бизнеса в районе озера Сайма. Ряд компаний, работающих в этой сфере, были вынуждены объявить о закрытии.

Наиболее успешно переориентировать поток иностранных туристов после закрытия границ для россиян удалось региону Южное Саво, который стал более привлекательным для граждан США. Тем не менее, по сравнению с 2019 годом, общий объем туризма в регионе уменьшился вдвое и составил 71 тысячу туристов.

Ранее мы писали, как туристы превратили европейские города в зоны бедствия. Также крымские города оказались в лидерах автотуризма в июле.