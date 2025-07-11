Какие отели Кубы подойдут тем, кто любит поесть

Заявления о возможном возобновлении полетов в Доминикану, прозвучавшие в конце июня, вызвали воодушевление среди туристов, любящих отдыхать в государствах Карибского бассейна, и неожиданно вылились в спор, где лучше кормят – в этой, пока еще малодоступной стране или на Кубе, куда сейчас попасть гораздо проще.

Многие подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают, что Остров свободы – это не про еду: «Очень, очень грустно в этом плане. Не все продукты есть, нет разнообразия. В Доминикане вкуснее». Есть у Кубы и защитники:

«В дорогих испанских отелях подают великолепный хамон, множество видов сыра с "запашком", и остального навалом. Кофе зачетный», – утверждают они. «В дорогих отелях еда вкусная, но все равно недотягивает», – настаивают оппоненты.

TourDom.ru предложил участникам тг-чата для профессионалов туризма «Курилка 2.0» поделиться опытом, к каким отелям Кубы нет претензий по питанию и куда не стыдно отправить туристов, любящих поесть.

Таких на Остров свободы вообще отправлять не стоит, считают некоторые турагенты и аргументируют: даже в отелях категории «5 звезд» питание можно оценить максимум на 3 с плюсом или 4 с минусом.

«Куба не Турция с разнообразными гастрономическими изысками. Это не про гурманство. Отелей с хорошим питанием наперечет. Не обещайте разносолов, а правильно расставляйте акценты – тогда Куба заходит», – пояснила Оксана Антохина, владелец турагентства из Апатитов.

По мнению турагентов, в список кубинских отелей, которые не стыдно рекомендовать туристам, требовательным к питанию, можно включить следующие (по алфавиту):

Iberostar Selection Varadero 5*

Melia Las Americas 5*

Melia International Varadero 5*

Melia Peninsula Varadero 5*

Melia Varadero 5*

Paradisus Princesa Del Mar 5*

Royalton Hicacos 5*

Sol Palmeras 4*

Турагент Елена Лапина, работающая на Кубе и знающая обстановку во всех перечисленных отелях, добавляет в этот список Paradisus Varadero Resort & Spa 5*:

«Только что были мои клиенты – остались очень довольны», – говорит она. И добавляет: «Питание на Кубе – тема непростая: снабжение не регулярное. И то, что есть сегодня, не обязательно будет, когда приедут туристы. Отельеры стараются, но не все их в руках».

По словам эксперта, Melia Península слабоват по питанию на фоне остальных. В Sol Palmeras хороший выбор еды, но из-за его популярности и загрузки под 100% бывают очереди, чтобы зайти в буфет. А вот к Melia las Américas у специалиста претензий нет:

«Была там на днях в зоне The level – три вида мяса, испанский сыр, хамон. Сейчас завоз красной рыбы – вкусно!»

Елена Лапина отмечает, что лучшим буфетом из отелей Варадеро может похвастаться Melia Internacional. По этой позиции он сейчас превосходит Iberostar Selection Varadero, который долгое время считался самым «вкусным» отелем.

Ну а пальму первенства в «общем зачете» эксперт отдала Royalton Hicacos:

«Лучшая система питания для тех, кто любит поесть, – пять ресторанов а-ля карт плюс буфет на ужин. Везде вход без записи: можно пройти за вечер по всем ресторанам».

Ранее TourDom.ru писал, что туристы в отеле на Кубе испугались ложной кобры.