Дожди испортили туристам отдых на Мальдивах

Туристам на Мальдивах в ближайшую неделю обещают плохую погоду. Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома», отдыхающий сейчас на Мальдивах, поделился с нашей редакцией видео, снятым сегодня, 11 июля, на пляже отеля Hondaafushi Island Resort. На кадрах видно, что идет проливной дождь, а деревья гнутся под сильными порывами ветра.

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«Так здесь уже второй день. Администрация гостиницы говорит, что непогода ожидается до 20 июля. Все водные экскурсии отменены. Гости сидят или по номерам, или в баре. Вновь прилетевшие очень “рады”», – пишет турист.

По данным gismeteo (локация – Мале), ливни и грозы действительно могут продлиться ближайшие 10 дней.

На Мальдивах сейчас сезон дождей. Впрочем, в комментариях к нашему посту по теме справедливо отмечают: погода на островах непредсказуема – может не повезти и в зимнее время, а порой удача улыбается туристам и летом.

«Мы приехали 2 июля, до вчерашнего дня было шикарно – солнечно. Видимо, нам повезло. Океан теплый, купаться приятно».

Кроме того, архипелаг протянулся с севера на юг почти на 900 км:

«Когда летишь на гидросамолете из Мале до своего отеля, порой видишь – в одних локациях “заливает”, а в других – сухо», – пишут очевидцы. Есть и такой комментарий: «А я и такой погоде на тропическом курорте была бы сейчас рада, отдыхать – не работать».

Очевидный плюс летних поездок на Мальдивы – выгодные цены на туры. Например, купить турпакет на 6 ночей в гостиницу Endheri Sunset Dhangethi 3* с отправлением из Москвы 14 июля сейчас реально за 179 тыс. руб. за двоих. Перелет авиакомпанией flydubai с пересадкой в ОАЭ. А GDS-туры (места на рейсе бронируются туроператором под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.) в Lagoon View Maldives 4* предлагаются за 229 тыс. руб. на двоих: вылет из российской столицы завтра, 12 июля, туда – «Аэрофлотом», обратно – Air Arabia со стыковкой в Шардже.

Ранее мы писали, сколько стоит летний отдых в мальдивских отелях 5*, рассчитанных на притязательную публику.