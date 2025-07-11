Толпа пьяных туристов заснула на улице курорта Европы и разгневала местных

Толпа пьяных немецких туристов заснула на улице популярного курорта Европы — Майорки — и разгневали местных жителей. Об этом сообщает The Daily Star.

Уточняется, что снимки бездомных отдыхающих распространились в сети. Немцы якобы не забронировали себе жилье заранее и после бурной вечеринки легли спать прямо у дороги. Рядом с ними лежали пустые пивные банки, хотя в настоящее время регион борется за «ответственный туризм» и пропагандирует отдых без спиртного.

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Местные жители, которые уже много лет выступают против массового туризма, высказались в комментариях.

«Они бы никогда не сделали такое в своих собственных странах. Отвратительно», — написал один из них.

Ранее жители Майорки вышли на митинг против массового туризма и поглумились над отдыхающими. Усмирить протестующих, некоторые из которых были вооружены топорами, удалось только при помощи полиции.