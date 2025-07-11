В 2026 году между Россией и Китаем запустят канатную дорогу

Она соединит Благовещенск и Хэйхэ. В 2026 году на границе России и Китая появится первая в мире канатная дорога, которая будет построена между двумя государствами. Она соединит берега реки Амур.

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Благодаря канатной дороге путь между российским и китайским городами займёт всего несколько минут. Дополнительно в Благовещенске и Хэйхэ будут построены специальные станции с терминалами. Это позволит пассажирам комфортно пересекать границу.

Ожидается, что в среднем за сутки канатной дорогой будут пользоваться почти 7 тыс. человек. За год количество пассажиров достигнет 2,5 млн.