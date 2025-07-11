Куда чаще всего летят туристы в июле 2025 года

Турция впервые за два года сместила Россию с первого места по спросу среди российских туристов — на нее приходится 35% бронирований. Внутренние направления, напротив, потеряли почти 40% продаж из-за плохой погоды и запретов на купание.

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По данным «Слетать.ру», в этом сезоне произошла смена лидера среди популярных направлений для отдыха у россиян. Если в 2024 году внутренний туризм доминировал, то теперь Турция вышла на первое место, оттеснив Россию на вторую позицию.

Топ-5 направлений лета 2025 (доля продаж по сравнению с 2024 годом). Турция – 35% (рост популярности). Россия – 26,9% (падение с 42,9% в 2024). Египет – 13,5% (рост с 9%). Абхазия – доля сохранилась. ОАЭ – доля сохранилась.

В Турции стабильная погода (в отличие от дождливого лета в Сочи и Крыму), доступные цены (турпакеты дешевле, чем в 2024), упрощённый визовый режим.

Погода подвела: в Сочи, Крыму и других курортах частые дожди и нестабильная температура. Запрет на купание в Анапе (из-за загрязнения воды) снизил спрос на Чёрное море. Рост цен на российских курортах (+20-30% к прошлому году). Турция и Египет сохранят лидерство. Крым и Сочи могут немного восстановить спрос, если погода улучшится. Абхазия останется в топе благодаря безвизовому режиму.

Ранее писали, что жители Испании протестуют против чрезмерного туризма. Кроме того, в список бюджетных направлений в июле попали Турция, ОАЭ и Египет.