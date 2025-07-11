В России определят страны «с благоприятными условиями» для туристов

Госдума вчера приняла законопроект, устанавливающий минимальное финансовое обеспечение для туроператоров, отправляющих туристов в «сопредельные государства с благоприятными условиями пребывания для российских туристов». Их список должен быть определен позднее в постановлении правительства.

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Согласно документу, компании, которые формируют туры исключительно в страны из этого перечня, смогут иметь фингарантии в размере всего 500 тыс. руб. и тем самым будут приравнены по условиям работы к коллегам в сфере внутреннего и въездного туризма. Если, помимо сопредельных стран, туроператор отправляет туристов еще и в другие государства не из утвержденного списка, то при определении общей цены турпродукта и расчета взносов в фонд персональной ответственности «Турпомощи» турпродукт в дружественные страны учитываться не будет. Такая особенность вводится впервые. Закон вступил в силу уже в сентябре.

Как пояснил «ТурДому» основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, это означает, что при работе с граничащими с Россией странами из списка туроператоры фактически получают льготу в виде уменьшения трат на предусмотренные законом финансовые гарантии ответственности перед туристами.

«Страховка будет не на 10–50 млн руб., а на 500 тыс.» Автоматически уменьшатся и платежи в фонды персональной ответственности ассоциации «Турпомощь» – на размер стоимости туров, проданных в дружественные страны.

Интрига в том, какие именно страны правительство включит в перечень «сопредельных с благоприятными условиями пребывания российских туристов». Очевидно, что Финляндия и страны Балтии, с которыми Россия граничит по суше на западе, в него не войдут. Так же как США и Япония – у нас с ними общие морские границы на Дальнем Востоке. А вот такие страны, как Беларусь и Абхазия, в список включат почти наверняка. Кроме того, туда могут войти чрезвычайно популярный в последние годы Китай, Монголия, КНДР, а также Казахстан, Азербайджан, возможно и Грузия.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что идея облегчить финансовую нагрузку на туроператоров, работающих с дружественными странами, высказывалась еще в ходе Первого международного конгресса в Актау в 2023 году. «Мы исходили из реалий: в случае ЧП затраты на эвакуационные мероприятия из сопредельных стран будут меньше, чем при вывозе туристов из дальнего зарубежья», – сказал наш собеседник. Ряд депутатов, включая Николая Валуева и Наталью Костенко, поддержали инициативу, и в итоге ее удалось реализовать в виде закона. По словам Александра Осауленко, поддержка очень нужна туроператорам, однако выгодоприобретателями станут обычные туристы, так как в цены на туры в дружественные страны не будут закладываться платежи, связанные с оформлением финансовых гарантий.

Ранее «ТурДом» писал, что у туроператоров «заканчивается жирок» – из-за крупных издержек, возникших вследствие форс-мажоров, компании просят освободить их от платежей в фонды персональной ответственности.