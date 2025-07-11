Туристы возмущены обесцениванием бонусов РЖД

Туристы негодуют из-за изменений в программе лояльности «РЖД Бонус». Первым неприятным сюрпризом для них в начале июля стало известие о том, что теперь даже на самом высоком уровне программы они будут получать меньше баллов за свои поездки, чем раньше. А сейчас перевозчик обновил программу оформления премиальных билетов, которые покупаются за накопленные баллы – туристы увидели, что стоимость выросла примерно на 70%.

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Некоторых такой рост подталкивает к написанию обращений в контрольные ведомства:

«РЖД приняли решение о девальвации баллов. Люди, копившие на поездку, оказались обмануты – баллы копились по старым условиям, тратить их можно только по новым тарифам. Кто столкнулся с такой ситуацией, пишите жалобу в ФАС и Роспотребнадзор», – призывают пассажиры-активисты в соцсетях перевозчика.

Для сравнения: ранее самый дешевый премиальный билет – проезд в купе на расстояние до 500 км – стоил 4 тыс. баллов. Теперь –7 тыс. Чтобы поехать за бонусы на российский юг из Москвы также придется накопить значительно больше: «Москва – Сочи стоил 12 тыс. баллов, а теперь 20 тыс. Почти в 2 раза изменилось! Сначала цены задрали. Решили, что из-за этого слишком быстро стали копиться баллы – надо бы и их девальвировать».

Меньше всего подорожали премиальные билеты на скоростные поезда – «Ласточка» на треть. Ну а «Сапсан» Москва – Питер обойдется в 9,5 вместо 7 тыс.

Особенно обижены на перевозчика те пассажиры, которые сохраняли на счете приличную сумму в надежде вскоре ее потратить или чуть-чуть докопить:

«У меня вообще умора. Только через 2 дня зачислились бы очередные бонусы за поездку, до билета за 7 тыс. не хватало каких-то 70 баллов. Теперь нужно уже 12 тыс.»

По мнению пассажиров, РЖД вполне могли бы их проинформировать заранее о решении:

«Почему не прислали предупреждение, что сменится стоимость премиального билета? Участникам программы была рассылка только о новых уровнях, а вот это всё втихаря».

Есть и те, кто понимает и принимает повышение цен на премиальные билеты, но их меньшинство: «