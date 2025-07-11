«Я вышла замуж, но загранпаспорт не поменяла. Куда вообще теперь можно лететь?» – этот вопрос часто слышат турагенты от клиенток, которые недавно сменили фамилию.

Если вы еще не аннулировали старый загранпаспорт, он продолжает действовать. И за границей никто не узнает, что вы сменили фамилию, так как об этом не сказано в самом документе. Поэтому проблем с выездом не возникает, если речь идет о странах, где не нужно подтверждать свою личность через российские органы.

Как выбрать страну для первого путешествия за границу

Самый простой вариант – путешествовать по безвизовым направлениям. Также не возникнет сложностей со странами, где виза оформляется в электронном формате. Например, по номеру загранпаспорта. Но важно помнить: если вы подаете документы на визу или едете туда, где потребуется личное собеседование или серьезная проверка, несоответствие данных может вызвать вопросы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.