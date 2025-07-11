От Барселоны до Венеции: как туристы превратили города Европы в зоны бедствия

Лето 2025 года стало критическим для Европы: миллионы туристов обрушились на популярные направления, вызвав волну протестов местных жителей. Барселона, Венеция и Париж задыхаются от пробок, мусора и неподъемных цен на аренду, а власти не могут найти баланс между экономической выгодой и качеством жизни.

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Барселона, Венеция, Париж — эти города-символы европейского туризма теперь стали эпицентрами массовых протестов. Летом 2025 года местные жители вышли на улицы с лозунгами «Tourists go home!», требуя ограничить поток путешественников. Причины — катастрофическая перегрузка инфраструктуры, рост цен и уничтожение привычного уклада жизни.

Так, 756 млн туристов посетили Европу в 2024 году (+46 млн к 2023 г.). Остров Закинф (Греция): 150 туристов на 1 местного жителя. Airbnb в Барселоне: 1 из 5 квартир — для краткосрочной аренды. Венеция: до 100 тыс. туристов в день при 50 тыс. населении.

До пандемии туризм давал 10% ВВП ЕС. Сейчас 57% европейцев считают, что ущерб превышает выгоду. Альтернатива: «медленный туризм» (глубокое погружение в культуру).

Ранее писали, что жители Испании протестуют против чрезмерного туризма. Кроме того, в список бюджетных направлений в июле попали Турция, ОАЭ и Египет.