«Я не мог спать». Турист описал «адский отель» на курорте в Европе

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Турист отправился отдыхать в Бенидорм, Испания, и оказался в «адском отеле». Свой опыт он описал в личном блоге в соцсети TikTok.

По словам британца, в четырехзвездочной гостинице постоянно шли строительные работы. На записанном им ролике под окнами номера видны строительные леса, оттуда доносится стук отбойного молотка.

Автор видео также показал, что все лежаки у бассейна свободны, хотя на этом курорте вечеринок Европы часто возникают конфликты из-за мест на шезлонгах.

«Шум продолжается весь день как минимум до 6 вечера, а начался в 8:30, — пожаловался отдыхающий. — Я даже не мог спать».

Ранее россиянка показала необычные способы постояльцев отеля бронировать себе шезлонги с раннего утра. Она заявила, что всегда скидывает чужие полотенца.