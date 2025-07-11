Запущен новый автобусный маршрут из Владивостока в Китай

Владивосток и китайский Яньцзи связал новый регулярный автобусный маршрут, открытый при поддержке министерства международных связей Приморского края и администрации провинции Цзилинь.

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«Область Яньбянь провинции Цзилинь – одно из самых популярных туристических направлений на Дальнем Востоке России. Открытие маршрута Владивосток – Яньцзи отвечает растущему спросу на туристические обмены и приграничную торговлю», – подчеркнули в представительстве МИД России во Владивостоке.

Новый международный автобусный маршрут Владивосток – Яньцзи протянулся на 399 километров, из которых 128 км пролегают по китайской территории через провинцию Цзилинь, а 271 км – по российскому Приморскому краю. Среднее время в пути составляет 8 часов 50 минут, включая обязательные таможенные процедуры на границе.

Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Владивостока этим летом стали активнее летать за границу – доля международных бронирований выросла на 10 % по сравнению с прошлым годом, достигнув 29 %. Лидером по популярности стал Китай (41 % перелетов),