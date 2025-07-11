Искусственный интеллект начал врать туристам

Искусственный интеллект еще не готов к тому, чтобы давать стоящие советы туристам. Яркий тому пример в комментарии к посту в тг-канале «Крыша ТурДома» по теме использования ИИ в туризме: наш подписчик из числа турагентов опубликовал скрин переписки со своим «технологически продвинутым» клиентом.

© unsplash

Туристы воспользовались нейросетью и, получив от «цифрового разума» ценные рекомендации, обратились в туркомпанию с просьбой подобрать отдых: тур в отель Akka Antedon 5* (Турция, курорт Кемер) для двоих взрослых и ребенка с вылетом из Москвы бизнес-классом (!) Turkish Airlines в первой декаде сентября на 2 недели. Бюджет – 230 тыс. руб., именно в такую сумму ИИ оценил поездку.

Объяснить, что искусственный разум дал некорректную ценовую информацию – реальная стоимость в разы выше, – стоило усилий турагенту. По его словам, запросы от туристов, предварительно сверяющихся с ИИ перед запросом туров, пока, конечно, не система, но уже и не единичны.

Турагент не уточнил, какой конкретно нейросетью пользовались его клиенты. Мы решили провести собственное тестирование способностей ИИ в туристической сфере, сделав запрос одной из популярных платформ, на которой не требуется регистрация. Поинтересовались туром в тот же Akka Antedon для двоих взрослых, с вылетом из Москвы 10 сентября на 14 ночей. Без долгих раздумий система порекомендовала обратиться к какому-либо из трех онлайн-тревел-агентств (ОТА) или к туроператору – почему-то только одному (у него якобы дешевле всего. – Ред.). И выдала примерную цену: от 320 тыс. руб.

Реальная стоимость тура на указанные даты в системах онлайн-бронирования туроператоров оказалась не просто «от 320 тыс.», а «сильно от»: минимум – 498,8 тыс. руб. в самую недорогую категорию номера. Ориентироваться на такие цифры, отнимать запросами время и у туркомпаний, и у себя вряд ли имеет смысл. Как видим, ИИ – не лучший советчик в подборе туров, сомнительно, что он способен, по крайней мере на сегодня, заменить квалифицированного турагента.

Ранее мы писали, что недостатки и риски использования иностранных ИИ-платформ для планирования путешествий по России обсудили на совещании в Госдуме.