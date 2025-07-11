Турецкий отель прокомментировал инцидент с российскими туристами

Администрация турецкого Siu Collection 5*, гости которого недавно попали в больницу, рассказала свою версию событий и внесла ясность в некоторые моменты. Редакция TourDom.ru получила официальный комментарий представителей отеля. По их словам, никакого удара током ребенка не было.

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В Siu Collection пояснили, что 29 июня гости, включая 9-летнюю девочку, вышли на пирс, чтобы сделать фото. В тот день наблюдался сильный ветер и высокие волны. При этом на месте была установлена предупреждающая табличка с надписью «При неблагоприятных погодных условиях пирс не используется».

«Во время съемки, пока родители были заняты фото- и видеосъемкой, ребенок, раскачиваясь на канате, оступился и упал с высоты около 1 метра на участок у берега, находящийся примерно в метре от воды. Отец, пытаясь спуститься с пирса, чтобы помочь дочери, ударился ногой о деревянную платформу у края пирса. Несмотря на это, он благополучно достал девочку, находившуюся у самой кромки воды. Так как глубина воды была небольшой и не превышала роста ребенка, серьезных травм он не получил», – рассказал представитель Siu Collection.

После этого гости курорта были доставлены в больницу для профилактического осмотра. Все расходы на медицинскую помощь полностью покрыло руководство отеля. Также отдыхающим повысили категорию номера до Deluxe Family и предоставили одну неделю проживания бесплатно.

В отеле подчеркнули, что в заключении врачей нет упоминаний о признаках удара током:

«В связи с этим никакого медицинского вмешательства, связанного с электротравмой, не проводилось. У нас имеется официальный медицинский отчет, подтверждающий это».

В свою очередь, утверждения о том, что в канате находился кабель или металлический элемент, не соответствуют действительности. Конструкция была продемонстрирована как пострадавшим туристам, так и компетентным проверяющим органам.

Что касается публикаций фото, где ребенок находится под капельницей, по словам представителя Siu Collection, они не относятся к данному инциденту. Как пояснили родители девочки, еще до приезда в отель она заболела простудой. Тем не менее это лечение администрация курорта также взяла на себя.

После возвращения из госпиталя, туристы продолжили отдых в гостинице.