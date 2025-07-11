Туры в Саудовскую Аравию стали дешевле

Открытие прямых рейсов из России в Саудовскую Аравию благодаря снижению цен и более удобной логистике подстегнет интерес к стране со стороны российских туристов, считают туроператоры. Однако говорить о блочных программах (когда компании заранее приобретают места на рейсах. – Ред.) пока рано.

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По словам заместителя гендиректора по маркетингу и рекламе туроператора «ПАКС» Любови Чучмаевой, после того как лоукостер Flynas открыл продажу авиабилетов (авиакомпания начнет рейсы из Москвы в Эр-Рияд в августе), туры уже подешевели. Сейчас стоимость недельного отдыха на двоих с проживанием в трехзвездочной гостинице в Эр-Рияде начинается от 1 тыс. долларов США (меньше 80 тыс. руб.). Аналогичные варианты с перелетом со стыковкой в других аэропортах – 140–160 тыс. руб.

Открытие прямых рейсов и более благоприятные цены расширят аудиторию туристов. Сейчас в Саудовскую Аравию едут преимущественно мусульмане на хадж – паломничество в священные города Мекку и Медину. При этом направление обладает богатым потенциалом и возможностями как для экскурсионного, так и для пляжного отдыха для всех туристов.

«Страна большая, в ней много всего интересного. Это и прекрасные ущелья под Эр-Риядом, и древняя набатейская столица Аль-Ула, и побережье Красного моря, где уже сейчас есть международный курорт Red Sea Project, и скоро появится еще один – колоссальнейший Неом», – рассказал руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Любовь Чучмаева прогнозирует, что благодаря прямым перелетам продажи туров в Саудовскую Аравию уже в предстоящем зимнем сезоне способны вырасти примерно на 30%:

«Можно говорить и об экскурсионных турах, и о пляжных на курорте Red Sea Project, хотя там отдых не из дешевых – 300–500 тыс. руб. за тур, и о комбинированных».

«Направление имеет большой потенциал и интерес туристов и агентов. Мы убедились в этом, когда в 2023 году делали круизы по Персидскому заливу с посещением Саудовской Аравии», – прокомментировали в PAC Group.

При этом брать блоки мест на рейсах Flynas туроператоры не торопятся.

«Размещения, подходящего для курортного отдыха в стране еще маловато для того, чтобы говорить о полноценных блочных программах. Но я думаю это не за горами, посмотрим. Мы больше нацелены на работу с флагманским перевозчиком Saudia, который, вероятно, запустит рейсы в октябре», – сказал Дмитрий Арутюнов.

По словам собеседников редакции, туры в Саудовскую Аравию слишком дешевыми в любом случае не будут и предпосылок для того, чтобы саудовские курорты по массовости догнали Шарм-эль-Шейх, пока нет.

Ранее мы написали, что рейсы Flynas из Москвы в Эр-Рияд запланированы с 1 августа по понедельникам, средам и пятницам. Минимальная стоимость авиабилета составит около 12 500 руб. в одну сторону и 34 100 руб. за round trip. Это примерно на 20 тыс. руб. дешевле, чем перелет в столицу Саудовской Аравии со стыковкой.