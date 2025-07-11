Россиянин рассказал, как на него реагируют иностранцы

Путешественник Алексей Кутовой за годы поездок по миру пообщался с жителями разных стран и рассказал, какое они на самом деле имеют представление о России. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По наблюдениям туриста, представители Европы, Азии, США, Африки и Индии думают, что россияне живут в очень закрытой стране.

«Они искренне удивляются, что мы тоже можем путешествовать, и никто нам этого не запрещает», — такими словами блогер описал впечатления иностранцев.

По его мнению, Россия на самом деле за пределами ее границ никому не интересна.

«Мне попадались очень образованные и разносторонние люди, которые знают, где находится, например, государство Тувалу. Но при этом самой большой страны в мире для них будто не существует за пределами новостей из СМИ», — сообщил он.

Наблюдая за западными туристами, он сделал вывод, что они считают себя самыми свободными в мире и думают, что россиянам «промывают мозги». При том, по замечанию тревел-блогера, иностранцев не удивляет, что они ничего не знают о России, а ее многонациональная и богатая культура напрочь исчезла из их умов.

Выяснилось также, что практически никто из иностранных граждан не рассматривает РФ для путешествий.

«Лишь очень редкие люди были или хотят побывать в Москве и Санкт-Петербурге. Еще реже встречаются те, кто мечтает проехаться на поезде по Транссибирской магистрали. Все. На этом "их" Россия заканчивается», — объяснил путешественник.

Ранее Кутовой побывал в Гонконге и рассказал, как живут местные пенсионеры. Он отметил, что представить счастливую старость в этом месте почти невозможно.