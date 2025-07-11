В Тульской области рекомендовали не отдыхать в Турции

Госслужащие в Тульской области получили письмо от властей региона с рекомендацией исключить выезды в Турцию (копия есть в редакции).

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Правительство области рекомендует сотрудникам «органов исполнительной власти, администраций районов и подведомственных учреждений» при планировании выездов за рубеж с целью туризма, лечения, для посещения родственников исключить Турцию.

Рассылка вызвала волнение: появились предположения, что поездки в Турцию вообще запретят и что это касается не только Тульской области.

В пресс-службе администрации на запрос редакции о комментарии пока не ответили. Однако, как выяснил корреспондент редакции «ТурДома», речь именно о рекомендации, а не о запрете поездок. Причем инициатива принята на уровне области.

Источник, близкий к областной администрации, пояснил, что столь креативным способом власти собираются бороться с несвоевременным выходом сотрудников из отпусков. В связи с участившимися «коврами» в аэропортах Москвы, откуда туляки летают на отдых, есть риск прибыть из-за границы с задержкой и опоздать на работу.

Те, кто уже купил туры в Турцию, сейчас сомневаются. Отказ от поездки грозит потерей денег: туроператор вправе удержать фактически понесенные расходы (ФПР), так как на уровне федеральных органов власти рекомендаций воздержаться от поездок в эту страну не было.

Если же госслужащий все-таки решится лететь на турецкий курорт, наказание вряд ли последует.

«Даже если и есть такой рекомендательный документ – это не решение, не указ, не иной нормативно-правовой акт с запретом, – говорит юрист сети турагентств "Розовый слон" Мария Чапиковская. – Формально за несоблюдение рекомендаций санкций обычно нет».

Однако, судя по обращениям в турагентства, работающие в госучреждениях переживают за возможные последствия своих поездок.

«Это кулуарные требования конкретных ведомств, и как они собираются наказывать сотрудников, знают только они», – добавил юрист Игорь Косицын.

Кроме того, в турагентствах опасаются, что спрос на туры в Турцию снизится – рекомендации касаются широкого слоя потенциальных туристов. Помимо чиновников, это сотрудники образовательных и медицинских учреждений.

Ранее такое же пожелание в отношении поездок в Турецкую Республику высказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. На совещании 7 июля он спросил, не в Турции ли проводит отпуск руководитель одной из районных администраций. Получив отрицательный ответ, глава региона сказал: