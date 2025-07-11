Эксперт объяснил, почему россияне устремились в Батуми

Грузия — страна, где горы встречаются с морем, а туристов встречают как дорогих гостей. Именно сюда в первом полугодии 2025 года устремились российские путешественники: по данным Ассоциации туроператоров России, страну посетили более 580 тысяч туристов из России, что вывело россиян в лидеры по числу визитов.

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Главным магнитом для отдыхающих стал быстро развивающийся прибрежный город Батуми, который, по словам генерального директора туркомпании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, стал настоящим драйвером туристического бума. Он отметил, что Батуми активно превращается в черноморскую жемчужину с современными отелями, выгодными по соотношению цена-качество, и растущей курортной инфраструктурой.

«Грузия стала очень популярной в последнее время благодаря семимильному развитию Батуми. Особенно это заметно, когда нам не хватает наших черноморских курортов и гостиниц хорошего уровня. Вот Грузия готова предложить замечательные современные отели за адекватные деньги. И столица Тбилиси — замечательный город», — рассказал Арутюнов в эфире НСН.

Цены на перелёты тоже способствуют росту интереса: билеты туда-обратно в Грузию часто стоят в районе 30 тысяч рублей, как и перелёты в Сочи. При этом проживание в Батуми стартует от 5 тысяч рублей в сутки, а вкусно поесть можно почти на каждом углу — и совсем не дорого. Главное — избегать августа, когда цены традиционно взлетают.

Дополнительным стимулом к поездкам стал интерес к недвижимости в Грузии. Многие россияне рассматривают Батуми не только как место отдыха, но и как выгодное направление для инвестиций.

«В Грузии есть возможности для иностранцев приобретать недвижимость. Грузия — это хорошая альтернатива дорогим зарубежным курортам. Кроме того, там многие говорят по-русски, что важно для многих наших соотечественников», — отметил эксперт.

В сравнении с Турцией, которая по-прежнему удерживает лидерство по туристическому потоку (до 6 млн россиян в год), Грузия пока отстает. Но динамика — впечатляющая. И, возможно, уже в ближайшие годы Батуми станет для россиян не просто модным направлением, а вторым домом у тёплого моря — с хачапури и видом на горы.

Ранее сообщалось, что туристический авиарейс свяжет китайский Датун и Москву.