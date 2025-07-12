Как попасть на Сейшелы: памятка для туристов

Первый рейс после летнего перерыва запланирован на субботу, 27 сентября, перелеты будут выполняться по средам. Редакция составила памятку о правилах въезда, а также поинтересовалась текущими ценами на авиаперелеты и туры.

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Сейшелы: безвизовый рай

Российским туристам для поездки на Сейшельские острова виза не нужна. По прибытии в аэропорт Маэ в загранпаспорт ставят штамп, разрешающий находиться в стране до 30 дней. При желании этот срок возможно продлить. Паспорт должен быть действительным на все время пребывания.

Для въезда на Сейшелы необходимо предварительно получить разрешение от иммиграционной службы – Travel Authorization – в виде QR-кода. Для этого заполняют анкету на правительственном сайте и прикрепляют к ней сканы разворота паспорта, личного фото, брони отеля и авиабилетов. Такие требования также относятся и к детям. Удобно, что на портале есть русскоязычная версия. Заявление подают не ранее чем за месяц, его обрабатывают в течение суток.

Онлайн-регистрация – обязательная и при этом платная. Для россиян сделано исключение: при отсутствии зарубежной банковской карты оплату в 20 евро примут в аэропорту Маэ. Но и в этом случае все равно придется пройти процедуру и получить личный номер. Без него авиаперевозчики могут отказать в перевозке. Как напомнили туроператоры, «Аэрофлот» уже включил сбор за регистрацию в стоимость авиабилета.

Туристы могут беспошлинно ввезти на Сейшелы до 200 сигарет и по паре литров слабоалкогольных и крепких спиртных напитков. А вот домашних питомцев лучше оставить дома: на островах карантинный режим для животных – до полугода.

Авиарейсы до Сейшел: за скорость – доплата

Из Москвы на Сейшельские острова летают несколько авиаперевозчиков. Для примера посмотрели на текущие цены с вылетом 27 сентября и возвращением 8 октября. Прямые рейсы только у «Аэрофлота». Стоимость round trip Шереметьево – Маэ – от 76,7 тыс. руб. на одного с ручной кладью до 10 кг, а за багаж надо доплатить 13,7 тыс. Время в полете – на острова 9 часов, домой – на полчаса больше.

Дешевле всего на эти даты были билеты у авиакомпании Etihad Airways – от 61,5 тыс. руб. и плюс 1,6 тыс. за чемодан. Маршрут построен с пересадкой в Абу-Даби. За экономию придется потратить по 13 часов на стыковки в ОАЭ, а всего провести в дороге сутки туда и столько же обратно.

У Ethiopian Airlines стоимость билетов по маршруту Домодедово – Аддис-Абеба – Сейшелы была 61,8 тыс. руб. за одно кресло. За эти деньги турист может взять на борт ручную кладь до 7 кг и сдать в багаж 2 места (на сайте агрегатора максимальный вес чемоданов не указали). За счет недолгой пересадки в Эфиопии на перелеты потребуется по 16 часов.

Еще один из возможных вариантов слетать на Сейшелы – воспользоваться рейсами Emirates со стыковкой в Дубае. В пути – по 13,5 часа. Авиабилеты на эти же даты – от 77,1 тыс. руб. за одного с включенным багажом. В итоге получается, что это на 13 тыс. дешевле, чем лететь с чемоданом на прямых рейсах нацперевозчика.

Тур на Сейшелы: как выгодно слетать на курорт

Туристы приобретают туры на Сейшелы, включающие авиаперелет, проживание и медстраховку, также можно выбрать питание от завтраков до «все включено». Кто-то предпочитает отдельно бронировать авиабилеты и отели. Поэтому сравнили эти возможности.

В поисковике по подбору туров сделали запрос: вылет из Москвы 27 сентября, размещение в отеле 5* на 11 ночей для двоих взрослых. Лучшая цена – от 536,2 тыс. руб. с прямыми рейсами «Аэрофлота» – была в Savoy Resort & Spa, который расположен на пляже Бо Валлон на острове Маэ. В пакет не входит питание, заселение – в savoy standard room.

Сэкономить на туре в этот же отель возможно, если выбрать перелеты на регулярных рейсах со стыковками. Тур с 27 сентября на 10 ночей плюс одна в дороге на бортах Etihad Airways стоил 419,3 тыс. руб. за двухместный номер standard garden / mountain view без питания. При этом цена не окончательная, она может меняться в зависимости от тарифа авиакомпании.

На агрегаторах по бронированию отелей стандартный номер на двоих с видом на сад или горы в Savoy Resort & Spa стоил 280–320 тыс. руб. за те же 11 ночей с 27 сентября. При выборе номеров стоит уточнять, есть ли в нем кондиционер.

Туроператоры также предупреждают, что туристы самостоятельно оплачивают в отелях экологический сбор. От него освобождены дети до 12 лет. Для гостиниц, в которых более 50 номеров, он составляет 100 сейшельских рупий (530 руб.) в сутки. Для небольших отелей ставка меньше.

Тур с беспосадочными рейсами стоит дороже, чем отдельно приобретать авиабилеты и бронировать отель, даже с учетом покупки медполиса. В этом случае туристы выбирают между удобством пакетного предложения и рисками самостоятельного планирования поездки.