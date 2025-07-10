Кризис турецкого туризма: почему отдыхающие выбирают Грецию и Египет?

Несмотря на июльский пик сезона, отели в турецких курортных регионах заполнены лишь на 70-80%, что значительно ниже ожидаемых показателей. Об этом заявил представитель туриндустрии Хамит Кук, связав ситуацию с возросшей конкуренцией со стороны Египта, Греции и Испании.

Туристы массово выбирают Египет и греческие острова из-за более выгодных предложений. Смена предпочтений: гости ищут альтернативы, несмотря на традиционную популярность Турции. Рост цен в Турции на услуги и проживание снижает привлекательность для бюджетных путешественников. 2025 год может завершиться с финансовыми потерями для сектора.

Туроператорам и отельерам рекомендуют усилить раннее бронирование на 2026 год с акцентом на спецпредложения и уникальные программы. Египет восстановил поток туристов за счет демпинговых цен и упрощённого визового режима. Греция привлекает гостей экотуризмом и сохранением среднего чека. Испания делает ставку на премиальный сегмент, но сохраняет лояльность массового туриста.

Стоит также отметить, что Анкара станет туристической столицей тюркского мира в 2026 году. Кроме того, эксперты рассказали, остались ли свободные номера в гостиницах Сочи.