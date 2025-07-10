В АТОР прокомментировали прямые перелеты между Россией и США

Переговоры о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США действительно идут, однако о сроках запуска рейсов пока говорить преждевременно. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе церемонии передачи Тихвину статуса столицы проекта «Серебряное ожерелье России».

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По словам Ломидзе, на данный момент отсутствует чёткая определённость по срокам запуска авиасообщения. Она подчеркнула, что по опыту предыдущих лет от начала обсуждений до реализации рейсов может пройти от 6–8 месяцев до двух лет.

Ранее, 11 июня, посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС сообщил, что Москва рассчитывает в ближайшее время начать переговоры с Вашингтоном о восстановлении прямых перелётов. Тем не менее, как отметила Ломидзе Газете.Ru, реализация таких инициатив зависит от ряда факторов, включая политическую обстановку, технические условия, логистику и спрос со стороны пассажиров.

Ранее Госсекретарь США Марк Рубио заявил о желании Вашингтона увидеть дорожную карту урегулирования по Украине.