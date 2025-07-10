Отельеры в Абхазии пытаются вернуть россиян с помощью «Доширака»

После заявления о малообеспеченных туристах в Абхазии наблюдается спад туристического потока. Чтобы привлечь россиян, владельцы гостиниц и экскурсоводы организовали «доширачный флешмоб», надеясь таким образом загладить вину.

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Причиной послужила критика со стороны местной чиновницы в адрес российских туристов, которые, по ее словам, платят всего 300 рублей за ночь, а затем едят лапшу быстрого приготовления и ищут бесплатную воду. Это высказывание вызвало недовольство среди граждан России. В ответ активисты начали кампанию в социальных сетях, призывая бойкотировать Абхазию.

Представители абхазской туриндустрии пытаются уладить конфликт. Проявив креативность, отельеры снимают короткие видео, где вместе с отдыхающими готовят и употребляют «Доширак». Более того, туристам предлагают насладиться этим блюдом на террасе с живописным видом.

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