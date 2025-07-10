Пассажирку самолета выдворили под аплодисменты попутчиков

Пассажирку авиакомпании Jetstar выдворили из самолета за нарушение правил поведения под аплодисменты ликующих попутчиков. Инцидент сняли на видео, которое публикует Daily Mail.

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Вечером 5 июля лайнер выполнил рейс из Вануату в Сидней, Австралия. По прибытии всем пассажирам сказали оставаться на своих местах, чтобы полиция смогла вывести из салона дебоширку. Во время полета она курила вейп, оскорбляла других путешественников и экипаж.

На опубликованных кадрах видно, что девушка шла по проходу с широкой улыбкой и снимала все на телефон. Предположительно, нарушительница была пьяна. Она попыталась оправдаться перед офицерами, заявив, что у нее нет электронных испарителей, только обычные сигареты. Затем пассажирку все же проводили к выходу, несмотря на крики и сопротивление.

Пассажиры проводили дебоширку громкими аплодисментами. Уточняется, что позже ей выдали повестку в суд.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош на рейсе из Якутии. Мужчину, одетого в футболку с принтом «В Питере — пить», сняли на видео.