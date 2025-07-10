Монголия – одна из самых недооцененных стран для путешествий на машине. Несмотря на то, что она граничит с Россией и сюда не требуется виза, туристов здесь почти нет. Да и местных жителей немного – страна находится на 196-м месте по плотности населения. Меньше людей только в Гренландии и Антарктиде.

Путешествовать по Монголии удобно и недорого. Палатку можно ставить где угодно, даже в национальных парках – это разрешено законом. Гостиницы и кемпинги можно не бронировать, просто выберите красивое место и остановитесь на ночевку.

Почему стоит ехать в Монголию вместо Южной Кореи

Монголия также считается одной из самых безопасных стран. Здесь редко происходят какие-либо происшествия, а в случае трудностей можно рассчитывать на помощь местных жителей.

Подробнее о поездке в Монголию на машине рассказала в своем видео блогер @dvoevputy.