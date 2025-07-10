Россиянам советуют выбрать Мальдивы вместо Турции

Некоторые турагенты советуют своим клиентам слетать летом на Мальдивы по привлекательным ценам.

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«Хороший отель на островах на “все включено” – прекрасная альтернатива качественной “пятерке” в Турции. Не упустите возможность отдохнуть на белоснежных пляжах Индийского океана!» – пишут в соцсетях.

В агентствах приводят конкретные примеры.

«Недельный тур в Villa Park Dun Island с вылетом из Москвы в июле предлагается за 440 тыс. руб. на двоих с полным пансионом. Отдых в Robinson Club Noono обойдется в 577 тыс., в Robinson Club Maldives – в 600, оба отеля работают на all inclusive», – говорит Анна Кабакова, директор «ТрэвелМаркет» (Екатеринбург).

Для сравнения: по схожей цене можно забронировать июльский тур на двоих взрослых в качественные турецкие «пятерки». Например, отдых в Ethno Hotel Belek стоит 510 тыс. руб. на двоих, в Cullinan Golf Resort Belek – 650.

В туроператорских компаниях подтверждают: летний сезон традиционно считается низким для Мальдивских островах, многие гостиницы предлагают скидки на проживание от 20 до 50%, апгрейд категории вилл или питания, бесплатное размещение детей. Поэтому туристы действительно могут сэкономить.

«Эти факторы позволяют сформировать туры по стоимости, сопоставимой с отдыхом в премиум-сегменте Турции, – рассказала Александра Дмитриева, руководитель PR-департамента туроператора LOTI. – Недельный тур с размещением в 5* deluxe с завтраками стоит от 400 тыс. руб., с полным пансионом – от 450–500».

Летом на Мальдивах нет сильной жары, а океан идеален для купания.

«Благодаря тому что в последние годы появилось много отелей с богатой инфраструктурой для активного отдыха, это направление выбирают все больше семей с детьми, – отметили в пресс-службе туроператора PAC Group. – При этом гости могут выбирать формат питания – от завтраков до “все включено”».

В то же время важно понимать: Мальдивы не прямой конкурент Турции. Турецкий all inclusive сложно превзойти по числу опций. Поэтому туристам надо сравнивать набор услуг, включенных в турпакет. Мальдивы скорее направление в нише индивидуального туризма – для тех, кто не любит жаркую погоду и большие отели, ценит камерную обстановку, отмечают специалисты.