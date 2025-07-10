Как туризм улучшает отношения между Турцией и РФ

Туризм в отношениях Турции и России не ограничивается только экономическими аспектами, эта сфера вносит большой вклад в отношения между двумя народами. Об этом сообщил председатель комиссии турецкого парламента по международным делам Фуат Октай на встрече с находящимся в Анкаре с визитом главой комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

"В 2024 году Турцию посетили более 6,5 млн россиян. Больше всего туристов к нам направила именно Россия. На сегодняшний день наши отношения с Россией в сфере туризма продолжаются очень долгое время. При этом данная сфера имеет не только лишь экономическую составляющую. Она вносит значительный вклад в развитие отношений между народами двух стран, как в плане культурного, так и экономического взаимодействия. Мы намерены продолжать это и расширять", - сообщил Октай журналистам, среди которых был корреспондент ТАСС.