Крупнейший российский перевозчик отменил все рейсы в Иран

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы из Москвы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, продленных до 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крупнейшего российского перевозчика.

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Пассажирам отмененных рейсов предложили возврат денег за авиабилеты или переоформление на более поздние даты.

По данным источника, «Аэрофлот» должен был снова начать летать в Тегеран с 4 июля, после отмены ограничений, введенных из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Но 2 июля Иран снова закрыл свое воздушное пространство в целях безопасности. Тогда российский перевозчик отменил запланированные рейсы до снятия ограничений. Затем билеты стали снова доступны для покупки.

В конце июня стало известно, что две российские авиакомпании возобновят полеты в Израиль. Речь идет о перевозчиках Red Wings и «Азимут».