Российский путешественник побывал в Австрии и рассказал, что в этой стране Европы распространены браки с большой разницей в возрасте. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Девушки в Австрии очень любят взрослых мужиков. У тех есть деньги, опыт и стабильность», — заявил автор.

Он обратил внимание, что на улицах Вены много пар, в которых мужчины старше спутниц на 20-25 лет.

«Такая схема вовсе не значит, что все эти браки заключаются по расчету. Наоборот, многие из них — это результат длительных отношений и естественного влечения», — добавил блогер.

По его словам, в Австрии проводятся тематические встречи, на которых образуются такие союзы. Например, там популярны книжные клубы и танцы под открытым небом.

Ранее этот же путешественник назвал Венгрию самой «неправильной» страной Европы. При этом местные красавицы, по его словам, компенсируют все минусы.