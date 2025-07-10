Туристы продолжают отдыхать в Азербайджане

Туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок в Азербайджан, несмотря на сложную политическую ситуацию. Эксперты отмечают снижение спроса, но ранее забронированные туры остаются в силе.

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Несмотря на напряжённость в отношениях России и Азербайджана, массовых отмен туров не наблюдается. Как сообщают туроператоры, белгородцы, уже купившие путёвки, отправляются на отдых по плану. Однако новые бронирования стали реже – туристы ждут стабилизации ситуации и чётких рекомендаций от официальных источников.

Азербайджан традиционно привлекает белгородцев доступными ценами, богатой экскурсионной программой и отсутствием языкового барьера. Наибольшей популярностью пользуется Баку с его смесью древней и современной архитектуры, а также города Шеки и Гянджа. При этом пляжный и горнолыжный отдых интересуют туристов меньше. В последние годы возрос спрос на тематические туры – например, на гонки «Формулы-1» или музыкальные фестивали, пишет bel.ru.

Эксперты советуют туристам, планирующим поездку в Азербайджан, проявлять осмотрительность: оформлять медицинскую страховку, избегать изолированных мест в тёмное время суток и по возможности выбирать организованные туры. Хотя запрета на въезд от МИД РФ нет, текущая обстановка требует повышенной бдительности. В ближайшее время спрос на это направление будет зависеть от развития политических отношений между странами.