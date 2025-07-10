Семейный туризм в Китае: от мегаполисов до горных кемпингов

Китайцы всё чаще отправляются в путешествия всей семьёй, выбирая как мегаполисы вроде Шанхая, так и природные локации. В северных регионах страны набирают популярность кемпинги.

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Летний сезон 2025 года стал рекордным по числу семейных путешествий в Китае. По данным местных отельеров, бронирование номеров в Шанхае выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, а цены на проживание увеличились на 5%. Особой популярностью пользуются семейные и двухместные номера, которые раскупаются на месяцы вперёд.

Помимо мегаполисов, китайцы активно осваивают и природные направления. В провинции Цзянсу туристов привлекают футбольные матчи и бесплатный вход в музеи для болельщиков. А в северном городе Яньцзи набирают обороты кемпинги – только за три дня местного фестиваля здесь побывало более 400 гостей, пишет bigasia.ru.

Тенденция показывает, что жители Поднебесной стали ценить не только комфорт, но и атмосферу совместного отдыха. Это подтверждает и Чжао Цзюньян, заядлый турист:

«Мы возвращаемся сюда третий год подряд – здесь идеально сочетаются природа и уют».

Летние каникулы – идеальный повод для семейных поездок. Эта традиция набирает популярность среди китайских семей, которые всё чаще выбирают совместный отдых в разных уголках страны.