Сотни пассажиров самолета застряли на острове посреди океана

Сотни пассажиров застряли на вулканическом острове из-за поломки двигателя самолета. Об авиаинциденте сообщает издание The New York Post (NYP).

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6 июля самолет Airbus A330 авиакомпании Delta Air Lines выполнял рейс 127 из Мадрида, Испания, в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, США. Во время полета экипаж заметил проблемы с двигателем и совершил вынужденную посадку на острове Терсейра, Португалия, который входит в состав Азорского архипелага в Атлантическом океане.

282 пассажира и 13 членов экипажа высадились в воздушной гавани Лажеш, им предоставили размещение на ночь в местных гостиницах и питание. На следующий день другой борт забрал путешественников, и они прибыли в пункт назначения поздним вечером. Неисправный самолет продолжают ремонтировать на Терсейре.

Ранее сотни туристов вынужденно переночевали в Азербайджане из-за инцидента на борту. Самолет резко развернулся в воздухе и совершил экстренную посадку в аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.