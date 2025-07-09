Дети больше не смогут выезжать из России по свидетельству о рождении

Граждане РФ возрастом до 14 лет больше не смогут выезжать из России по свидетельству о рождении. Соответствующие правки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» приняты в Госдуме во втором и сразу третьем чтении. Они вступят в силу через 180 дней после официальной публикации.

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Сейчас при выезде детей до 14 лет в некоторые государства допускается предъявление свидетельства о рождении. В числе таких стран Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия, Киргизия и Казахстан. Однако если ребенок пересечет границу до вступления поправок в силу, то вернуться на родину он сможет по тому же документу, то есть без загранпаспорта.

Фактически правила выезда несовершеннолетних россиян, у которых еще нет общегражданского паспорта, станут едиными для всех государств посещения.

Тема особенно актуальна в летний период, когда многие туристы отправляются на отдых с детьми. Часто путешественники во время отпуска, например в Сочи, выезжают на экскурсии в Абхазию, предъявляя на детей как раз свидетельство о рождении. Однако уже через полгода для ребенка до 14 лет потребуется загранпаспорт.