Турпоток из России во Вьетнам бьет рекорды

Согласно статистическим данным, за первые шесть месяцев 2025 года турпоток из России во Вьетнам достиг показателей всего 2024 года.

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По информации вьетнамских источников, за первые полгода 2025 Вьетнам принял 259 850 россиян. Благодаря такому увеличению, Россия вошла в первую десятку стран-лидеров по количеству туристов, посещающих Вьетнам. Предполагается, что к концу года эти цифры могут увеличиться вдвое.

Такой скачок объясняется рядом факторов. Прежде всего, было возобновлено прямое авиасообщение. Во-вторых, благоприятная визовая политика. В-третьих, привлекательный климат. Совокупность этих преимуществ делает Вьетнам прекрасной альтернативой традиционным туристическим направлениям.

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