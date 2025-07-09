Турпоток из России во Вьетнам бьет рекорды

Рост турпотока из России во Вьетнам бьет рекорды
Согласно статистическим данным, за первые шесть месяцев 2025 года турпоток из России во Вьетнам достиг показателей всего 2024 года.
По информации вьетнамских источников, за первые полгода 2025 Вьетнам принял 259 850 россиян. Благодаря такому увеличению, Россия вошла в первую десятку стран-лидеров по количеству туристов, посещающих Вьетнам. Предполагается, что к концу года эти цифры могут увеличиться вдвое.
Такой скачок объясняется рядом факторов. Прежде всего, было возобновлено прямое авиасообщение. Во-вторых, благоприятная визовая политика. В-третьих, привлекательный климат. Совокупность этих преимуществ делает Вьетнам прекрасной альтернативой традиционным туристическим направлениям.
Ранее мы писали, что российские туристы возмущаются ценами и сервисом в Крыму. Также стало известно, почему россияне не спешат в Сочи.