Анкара станет туристической столицей тюркского мира

На 10-й встрече министров туризма Организации тюркских государств (ОТГ) Анкара была единогласно избрана туристической столицей тюркского мира 2026 года. Об этом объявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

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Историческое значение: Город в сердце Анатолии сохраняет многовековое наследие тюркской цивилизации. Музеи, памятники (например, мавзолей Ататюрка), традиционные ремёсла и современное искусство. Анкара станет площадкой для укрепления связей между тюркоязычными странами.

В 2026 году в Анкаре пройдут международные фестивали (искусство, музыка, кино), выставки исторических артефактов тюркских народов, туристические форумы с участием стран ОТГ.

ОТГ включает Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан (наблюдатели — Туркменистан и Венгрия). В 2024 году титул принадлежал Джалал-Абаду (Кыргызстан).

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