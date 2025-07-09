Путешественник рассказал, что раздражает абхазцев в российских туристах

Абхазия – популярное направление среди отдыхающих из России, которых привлекают море, красивые пейзажи и доступные цены. Тем не менее, отзывы об отдыхе разнятся: одни мечтают вернуться, другие же категорически отказываются от повторной поездки.

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Прежде всего, жителям Абхазии не нравится пренебрежительное отношение к себе. Сотрудники сферы туризма ждут уважительного обращения и готовы ответить радушием. Однако некоторые россияне проявляют высокомерие, что особенно задевает абхазов, известных своей гордостью.

Второй момент, вызывающий неприязнь у местных, – неуважение к абхазским обычаям.

«Почтение к старшим и бережное отношение к своим корням – основа абхазской культуры, передающаяся из поколения в поколение», – подчеркнул турист.

И, наконец, третья категория – неаккуратные туристы, оставляющие после себя много мусора.

Ранее туроператоры рассказали, можно ли отдохнуть в Абхазии за 300 рублей в сутки. Также россияне массово едут в Крым из-за запретов на купание в Анапе.