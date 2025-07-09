Что не стоит делать в Париже: практичные советы для туристов

Париж – один из самых популярных туристических городов Европы. Но за романтичной атмосферой скрываются и нюансы, которые стоит учитывать, чтобы поездка прошла спокойно.

Не оставлять ценные вещи без присмотра.

Париж известен высоким уровнем мелкого уличного воровства. Не рекомендуется класть телефон на столик в кафе, оставлять сумку на соседнем кресле или стоять с гаджетом в руках у дверей вагона метро. Все эти ситуации – удобные моменты для карманников, которые действуют быстро и ловко.

Проверять наличие кондиционера при бронировании жилья.

В летние месяцы жара особенно ощутима в квартирах под крышей. Кондиционер – важная деталь, которая влияет на комфорт проживания.

Три страны Европы, где можно отдохнуть дешевле всего

Не выбрасывать билет на метро до выхода.

Контролеры часто проверяют билеты при выходе со станции. Несмотря на постепенный переход на электронные носители, бумажные билеты пока еще в ходу.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер с ником @kseniaporshneva4568.