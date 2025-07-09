Турист ударил ногой в грудь бронзовую статую в Европе и поплатился

Немецкий турист отправился на отдых в Европу, сломал бронзовую статую и поплатился за это. Об инциденте сообщает издание Cronica Balear (CB).

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По данным источника, немец остановился в отеле города Сан-Хосе-де-са-Талая на Ибице, Испания. Ночью мужчина отправился на пляж Плайя-ден-Босса (Playa d'en Bossa) и попал на камеры видеонаблюдения, когда остановился напротив бронзовой статуи за 305 тысяч евро (27,9 миллиона рублей).

Турист несколько раз изо всех сил ударил скульптуру ногой в грудь. Статуя получила серьезные повреждения и упала, при этом от нее отвалилась рука.

Гражданская гвардия начала расследовать дело и нагрянула в отель накануне отъезда путешественника. Мужчину арестовали и предъявили обвинения в частичном уничтожении произведения искусства, которое представляет большую экономическую и культурную ценность.

Ранее пьяный американский турист залез в древний храм в японском городе Киото и сломал его перила. Ущерб также был нанесен деревянной двери.