Россиянам станут доступны прямые рейсы в одну из самых закрытых стран мира

Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в Северную Корею. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что перевозчик получил допуск на выполнение полетов из Москвы в Пхеньян, они стали доступны два раза в неделю. Пока россияне могут попасть в одну из самых закрытых стран мира напрямую только из Владивостока.
Отмечается, что несколькими днями ранее столичный аэропорт Шереметьево добавил прямые рейсы в Пхеньян в свое расписание с вылетом 28 июля.
Ранее Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР. В июне поезд между двумя столицами прошел впервые за пять лет.