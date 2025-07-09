Гору с петроглифами в Кыргызстане сохранят для туризма

В Баткенской области Кыргызстана огородили гору с петроглифами. Камни с древними рисунками стали разбирать местные жители для строительства. О том, как сохраняют реликвии Великого шелкового пути, расскажет корреспондент «МИР 24 Алексей Тимаев.

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Гора Кара-Эгизе находится у подножия Баткенского хребта. На скалах тысячи изображений. Сцены охоты, скотоводства, обрядов, религиозные и военные сцены, а также изображения караванов Великого шелкового пути. Ученые предлагают включить памятник в национальный реестр. А в администрации области уже обсуждают создание охраняемой зоны и этномаршрутов.

Эта самая крупная каменная картинная галерея на юге Кыргызстана. Здесь две тысячи петроглифов. Они были сделаны в разные эпохи от первого тысячелетия до нашей эры и до XVII века. Но туристов здесь не встретишь, потому что дорогу размывает часто, указателей нет.

Угрозой для исторического памятника стали местные жители, которые использовали камни с изображениями для хозяйственных нужд, укладки фундамента домов. Это единственное место в округе, где их можно взять.

Общественники и студенты обратились к правительству с просьбой сохранить древний памятник наскального искусства. Инициативу активистов поддержали. Гору оградили, а это десять гектаров, дали специальный статус, а сами петроглифы начали документировать.

«Я сам нашел первые рисунки, когда был студентом. Тогда еще никто не знал, что здесь находится такой пласт истории. Сейчас приезжают ученые, делают описания, и главное стараются сохранить все, что еще можно спасти.

Среди изображений для ученых интересны сцены, связанные с зарождением государственности и военными походами. С исторической точки зрения эти петроглифы уникальные. Но посмотреть на каменную книгу хотят и туристы. Гора Кара-Эгизе пока не внесена в официальные маршруты, ее изучают исследователи и краеведы.

«Мы раньше не думали, что эти рисунки важны. Сейчас уже сами рассказываем детям, что это наследие. Если сюда поедут туристы, это будет и польза, и гордость для нашего области, рассказал Кубанычбек Таиров.

Местные ученые сотрудничают с международными исследовательскими центрами. Они планируют использовать современные методы консервации наскальных изображений и заняться 3D-моделированием рисунков. Также на территории планируется создать образовательный центр, который позволит школьникам и студентам узнать больше об истории региона.