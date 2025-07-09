Как в Абхазии обеспечивают безопасность туристов

На популярные отели Абхазии, в том числе работающие по концепциям "все включено" и "полный пансион", в высокий сезон выпадет максимальная загрузка, сообщает Ассоциация туроператоров России. Так, на июль - август в топовых гостиницах на абхазских курортах уже продано более 70 процентов номеров. Туристический сезон - 2025 в республике имеет все шансы стать удачным. Но как будут чувствовать себя отдыхающие из России, которых этим летом в Сухуме, Гаграх, Пицунде и на других курортах РА ожидается рекордное за многие последние годы число?

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Журналисты "РГ" побывали в Абхазии и узнали, насколько безопасно отдыхать на местных пляжах и ходить в горы. Надеемся, особенности работы здешних чрезвычайных служб, их численность и имеющуюся в распоряжении спасателей технику и оборудование следует иметь в виду тем, кто собирается этим летом побывать в солнечной соседней республике.

...В Сухум мы приехали как раз в то время, когда сотрудники местного МЧС обследовали дно береговой полосы Черного моря. Адам Кация и Дмитрий Чмеренко натягивают гидрокостюмы, проверяют регуляторы и готовятся к погружению. Сегодня они водолазы, естественно сертифицированные, завтра - водители катеров. В ГИМС республики не так уж и много штатных единиц, поэтому сотрудники здесь мастера на все руки.

В Абхазии для управления даже легкой весельной лодкой нужны права

На подготовку ушло минут десять-пятнадцать, и вот они уже погружаются в спокойное абхазское море. На сухумском пляже еще прохладно: утро, купаться совсем не хочется. А ребятам, хоть и в гидрокостюмах, нужно идти на глубину до восьми метров.

"Нет, вода как раз сейчас теплая, можно комфортно работать", - говорит замначальника ГИМС Темур Топуридзе. Так на курорте ведется работа в преддверии высокого сезона.

- После открытия аэропорта и запуска рейсов из России количество туристов, прибывающих в республику, увеличивается. Это же касается и развития железнодорожных пассажирских перевозок. Нагрузка на МЧС растет. Мы готовимся к этому: чем больше людей, тем выше риск возникновения чрезвычайных ситуаций, - рассказал корреспонденту "РГ" министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Структура ведомства здесь во многом схожа с нашей. На протяжении 19 лет, с момента создания МЧС Абхазии, ее сотрудники плотно сотрудничают с коллегами из соседней страны, да и само становление службы происходило при поддержке России. Поэтому функции ведомств и пути решения возникающих проблем идентичны.

За безопасность пляжей отвечает Государственная инспекция по маломерным судам. В задачу сотрудников входит очистка дна от опасных предметов - коряг, железных предметов и прочего мусора, контроль за спасателями, поиск пропавших в море. Они также должны следить за тем, чтобы на пляжах не продавались алкогольные напитки: подобное тут запрещено.

- Конечно, если я скажу, что на всех пляжах в Абхазии есть вышки для спасателей, это будет неправдой. В нынешнем году совместно с МВД мы проводили совещание, на которое были приглашены главы районов, поставили перед ними задачи. Работа выполняется. Каждый год количество туристов растет и наши требования по безопасности также растут. Если раньше их игнорировали, то теперь относятся к требованиям МЧС с понимани-ем, - пояснил Лев Квициния.

В штате ГИМС Абхазии всего пять водолазов - это на 19 зарегистрированных пляжей, включая несколько частных. Причем только в Сухуме и Сухумском районе их протяженность составляет 3,5 километра. Все пляжные территории проверяются на предмет безопасности нахождения в воде.

- По существующим регламентам водолаз может погружаться в соленую воду не больше четырех часов в день. Однако приходится работать чуть больше. Если у сотрудника ГИМС возникнет кессонная болезнь (состояние, которое появляется при резком переходе от высокого атмосферного давления к нормальному. - Прим.) на месте оказать ему помощь проблематично. Барокамер, которые спасают жизнь в таких случаях, в Абхазии нет. Если что-то случится, придется вывозить водолаза в Российскую Федерацию, это занимает немало времени, - сообщил начальник ГИМС республики Тенгиз Сабуа.

В летний период сотрудники ведомства инспектируют все пляжи. На каждом из них должны быть сертифицированные спасатели, которых обязаны подготовить владельцы пляжных территорий. Для поиска тех, кого унесло в море, есть катера. Правда, на всю республику их всего четыре, три из которых базируются в Сухуме, а один в Очамчире. По словам Тенгиза Сабуа, в планах МЧС в ближайшее время расширить штат и закупить технику.

- Недавно рыбаки вышли в море и попали в шторм, их маломощный двигатель заглох. Если в шторм судно не на ходу, может произойти его опрокидывание. Мы успели в этот раз спасти людей. Также приходится возвращать отдыхающих, которых на надувных матрасах уносит в море. Абхазия небольшая, у нас есть связь со всеми судоводителями, которые оказывают в таких случаях помощь. Штат небольшой, поэтому мы просто не успеем приехать, например в Гагру, - рассказал он.

Проводят сотрудники ГИМС и техосвидетельствование маломерных судов, их в небольшой республике 1,2 тысячи. Между прочим, в Абхазии, в отличие от России, для управления даже легкой весельной лодкой нужны права, необходимы они и для использования гидроциклов. Это нужно учитывать, если вы намерены арендовать плавсредство для покатушек.

Благодаря работе МЧС республики в прошлом году на воде были спасены 10 человек. К сожалению, семь отдыхающих погибли. И вопрос здесь не только в наличии спасателей, но и в элементарном соблюдении простых правил безопасности (например, не купаться в состоянии алкогольного опьянения).

...Спасают сотрудники республиканского МЧС и туристов, потерявшихся в горах. Одна из проблем заключается в том, что люди идут незарегистрированными группами, при этом зачастую не зная маршрута. В таких случаях о пропавших узнают от родственников, которые обращаются в МЧС России, а то уже просит абхазских коллег оказать помощь в поисках и спасении людей.

- Когда известен "квадрат" поиска, мы сразу стараемся подключать авиацию. У нас есть два вертолета Ми-2. Сегодня, к сожалению, имеется всего один пилот, а необходимо хотя бы два-три. Проблема в том, что на Ми-2 сложно найти пилота, вот на Ми-8 - пожалуйста. А если идти на поиски пешком или на машинах, требуется восемь-десять человек, а это дополнительное время. Зарегистрируйтесь, и мы будем хотя бы знать, в каком направлении ушла группа, - рассказал Лев Квициния.

Да, случается, в горах Абхазии пропадают люди. Иногда их останки находят через много месяцев или даже год.

Несколько лет назад дети и студенты из Владимирской области отправились на сплав по реке Бзыбь. Однако на ней есть такие места, где сплав невозможен. Например, в одном месте река заходит под скалу и все, что туда попадает, перемалывает, как мельница. Родные встревожились, когда группа не вышла на связь.

- Было очень тревожно, но мы успели. Туристы сделали привал, и мы их увидели с вертолета. Спасатели спустились по веревке, вытащили всех. Никто не пострадал, - вспомнил Лев Квициния.

На памяти его и другой, уже трагический случай. Три года назад у Гегского водопада погибла девушка. Она делала селфи на краю старого моста и упала в реку. Возможно, у нее закружилась голова, но наверняка это уже никто не узнает. Тело ее так и не было найдено. Видя красивую природу Абхазии, турист, как правило, расслабляется, но горы этого не прощают, - заключил Лев Квициния.

На заметку туристу

Оперативные службы в Абхазии:

пожарная служба - 001;

милиция - 002;

скорая - 003;

МЧС - 112.

Обратиться в МЧС республики также можно по телефону +7(840) 226-30-49 (круглосуточно). Электронная почта спасателей: uchs-ra@mail.ru.

Телефон доверия Госавтоинспекции +7 940 707 33 44. О превышении полномочий сотрудниками милиции можно сообщить по телефону доверия МВД +7 940 920 20 95.

Консульский отдел Посольства РФ в Абхазии:

+7 840 226 36 93;

+7 840 226 03 91.