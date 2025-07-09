«Почувствуешь себя желанным гостем». Туристка описала страну Ближнего Востока

Российская путешественница побывала в Омане и назвала его самой недооцененной страной Ближнего Востока. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, Оман может похвастаться великолепной природой, богатой историей, самобытной культурой и истинно восточным гостеприимством.

«Здесь ты почувствуешь себя желанным гостем. Мне кажется, это немаловажно. Не знаю, как вам, а мне не очень нравится приезжать в страны, где от туристов местные уже устали и даже не скрывают своего негодования», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Она пояснила, что в Омане туристы смогут получить удовольствие от посещения еще не изъезженных мест и открыть для себя что-то новое, о чем не рассказывают многочисленные блогеры.

«После того, как я побывала в Омане, а затем в Дубае и в Абу-Даби, я могу с уверенностью сказать, что Оман недооценен в той же мере, в которой переоценены ОАЭ», — констатировала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала цены в оманских кафе фразой «как в Крыму». Она призналась, что потратила на шаурму с чаем около 300 рублей.