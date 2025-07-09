300 рублей в сутки: туроператоры рассказали о доступных турах в Абхазию

После скандального высказывания чиновницы Кристины Лакербая, которая заявила, что «нищие туристы» из России тратят не более 300 рублей в сутки в Абхазии, туроператоры проверили, насколько реальна названная сумма. Оказалось, мнение, что Абхазия – бюджетное направление, скорее миф, чем действительность.

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Ранее чиновница из Абхазии заявила, что «нищие туристы» из России тратят на отдых не более 300 рублей в сутки и экономят даже на еде.

На самом деле такие цены оказались мифом. По данным туроператоров, бюджетные варианты в Абхазии действительно доступны, но минимальная стоимость тура на двоих на неделю стоит не дешевле 8,7 тыс рублей. При перерасчете на человека при условии, что он проживает в простом номере без удобств и питания, трата составит 625 рублей.

Цены на более комфортные варианты с завтраками начинаются от 2 000 рублей в сутки за номер на двоих, а полный пансион обойдется от 4 500 до 6 тысяч рублей в сутки. Если турист захочет кондиционер в номере и питание, тогда ему придется заплатить не менее 6 тысяч рублей в сутки, что все еще выгодно по сравнению с другими курортами, которые располагаются на берегу Черного моря, отметили в АТОР. Ранее владельцы гостевых домов в Абхазии пожаловались на туристов. Также россиянка рассказала об отдыхе в Абхазии.