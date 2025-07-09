Опубликован топ популярных направлений для зимнего отпуска

Россияне начали планировать зимний отпуск. При этом отмечается рост популярности на раннее бронирование туров на новогодние праздники.

В этом году отмечен повышенный интерес к зимнему отдыху. Туроператоры сообщили, что россияне начали бронировать туры на новогодние праздники.

Число соотечественников, которые уже распланировали новогодние каникулы и купили авиабилеты, этим летом выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди популярных направлений Таиланд, на который приходится 24,2% заказов авиабилетов, Китай - 16,2%, Индонезия - 7,5%.

Что касается популярной Турции, страна не вошла даже в десятку популярных направлений.

Годом ранее она располагалась на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли интерес к отдыху в Европе. Также Северная Корея делает ставку на российских туристов, открывая новые современные курорты и развивая транспортное сообщение с Россией.