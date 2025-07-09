В Абхазии извинились за слова о российских туристах

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» республики.

Видео публикует Telegram-канал RT.

Он признал, что угрозу представляют именно подобные заявления о гостях республики.

«Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей», — сказал Басария.

Также он отметил, что так называемый Фонд кино, который он возглавляет, не имеет отношения к государственным структурам Абхазии, являясь «частной организацией».

Ранее Басария назвал приезжих, не посещающих рестораны и экскурсии, угрозой для «национальной и экономической безопасности» республики, так как из-за них бизнес терпит убытки.

В Минтуризма добавили, что российские туристы не могут представлять угрозу нацбезопасности страны.