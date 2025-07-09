Как ездили в Пхеньян 30 лет назад и что изменилось сейчас

После пятилетнего перерыва возобновлено железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. С Ярославского вокзала столицы России 26 июня 2025 года отправился беспересадочный вагон, следующий в составе поезда «Россия» (Москва – Владивосток). Путь протяженностью более 10 000 километров занял 8 суток 14 часов 58 минут. Вагон проследовал по Транссибирской магистрали, 3 июля пересек границу на станции Туманган и 4 июля достиг столицы КНДР. Это возобновление формата сообщения, действовавшего до пандемии, прервавшей рейсы в феврале 2020 года.

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«Раньше ходил российский фирменный поезд «Россия» (Москва – Владивосток), к которому прикрепляли один-два вагона. Потом их отцепляли на станции Хасан, и дальше корейский локомотив вез их до пограничного пункта Туманган. Сейчас возобновляется тот же самый формат», – пояснила председатель Независимого профсоюза, неоднократно посещавшая КНДР Дарья Митина.

Однако в 1990-е годы путь в Северную Корею был сложнее. Как рассказала Митина журналу «Вокруг света», в 1996 году требовался перелет Москва – Владивосток, затем медленный поезд до Уссурийска и пятичасовая поездка на автобусе по разбитой трассе до пограничного Хасана. На границе гостей, которых тогда были единицы, мог встречать специальный тепловоз, иногда отправляемый даже ради одного человека. Пересечение границы сопровождалось резкой сменой пейзажа: в КНДР сразу бросались в глаза горы, антропогенные ландшафты с огромными каменными иероглифами-лозунгами на склонах.

Таможенный досмотр на границе, по словам Митиной, для официальных делегаций часто был формальным, но туристам рекомендовалось избегать провоза печатной продукции на любом языке. Особенно придирчиво проверяли материалы при выезде. Сувениры и ювелирные изделия (при наличии чеков) проблем не вызывали, а вот ножи или газовые баллончики могли стать причиной задержки. Алкоголь и сигареты провозились достаточно свободно.

График движения современного вагона жесткий: два рейса в месяц из каждого города. Этот маршрут, самый длинный в мире, позиционируется как экзотическое приключение для особых ценителей, учитывая наличие более быстрых авиарейсов через Китай или из Владивостока.

Напомним, ранее стало известно, что в КНДР открылся новый курорт для россиян. Первый тур стартовал 7 июля. Сколько стоит путешествие и что в него входит, рассказываем по ссылке.