Экс-стюардесса описала свою зарплату фразой «цифры шокируют»

Российская стюардесса, уволившаяся из одной из лучших авиакомпаний мира, описала свою зарплату в экономклассе фразой «цифры шокируют». Своими впечатлениями она поделилась в блоге @rimmer_mila в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора ролика, оклад бортпроводницы составляет 4,5 тысячи дирхамов (95 тысяч рублей), а за количество часов, проведенных в самолете, сотрудник получает еще около 6-7 тысяч дирхамов в месяц (127-148 тысяч рублей). Также им выдают на обед около 1 тысячи дирхамов в месяц (21,2 тысячи рублей).

В сумме в месяц выходит около 12 тысяч дирхамов (255 тысяч рублей).

Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.