Россияне массово устремились на отдых в три страны Европы

Российские туристы массово устремились в августе на отдых в три европейские страны — Италию, Испанию и Францию. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Так, по данным специалистов, на Италию приходится 13,3 процента бронирований, на Испанию — 12,3 процента, на Францию — 10,8 процента. Все три страны показали значительный рост популярности в августе в сравнении с прошлым годом.

«В список стран, где россияне планируют отдыхать в конце лета, также вошли Турция (на нее приходится 8,2 процента бронирований), Китай (4,2 процента), Япония (4,1 процента), Грузия (3,8 процента), Таиланд (3,0 процента), Венгрия (2,1 процента) и Армения (2,4 процента)», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что поток туристов в Геленджик может вырасти в два раза после открытия аэропорта. По прогнозам специалистов, количество отдыхающих в Краснодарском крае может увеличиться в 1,5-2 раза после запуска прямых рейсов.